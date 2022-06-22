〈三星停購零組件〉面板需求弱 志超四川遂寧廠二期新產能暫緩開出

光電板廠志超 (8213-TW) 因應全球面板產業需求走弱，已採取因應對策，原訂今年第三季四川遂寧廠二期新增產能已確定延後開出，至於展延時間，尚待進一步確定。

志超四川遂寧廠的二期擴廠案，原擬以每期 30 萬呎的增加產能方式在今年第三季起分兩期開出，預計全產能開出後，每月可新增 60 萬呎產能。

志超為全球最大光電板廠，客戶端涵蓋三星，志超生產的光電板與 NB 板合計營收比重 7-8 成，去年延續宅經濟及遠端工作需求，產能利用率高，全年營收也創高。

不過，今年以來全球面板市場需求減緩，市場也估志超光電板出貨受影響程度約 5-10%，而今年以來面板價格走跌，光電板價格承受壓力也大。

對於第二季營運，志超指出，公司華東生產基地在江蘇無錫，因此中國江蘇昆山、蘇州封城停工，志超 PCB 生產未受到影響，但組裝客戶出貨受影響而減少，目前難以估算所受到影響的數字。

志超主要產能在台灣、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧，其中四川遂寧廠今年將有新產能開出， 5 月完成安裝首期產線，原擬今年第三季將先開出每月 30 萬呎產能，供應大陸面板廠所需的光電板。

志超 2021 年每股純益 8.6 元，去年獲利配發的 5 元股息，將在明 (23) 日除息。