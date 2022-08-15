強化集團合作 大同擬規劃再砸10億元增持精英持股

大同 (2371-TW) 近年持續加碼持股精英 (2331-TW)，繼去年 8 月後，近日再度宣布擬在一年內以 10 億元額度內增持精英持股，除長期投資外，也為未來集團深化合作埋下伏筆，而依此推算，中長期大同持股精英持股比將上看 35% 以上。

大同去年就曾宣布在一年內加碼精英持股，回顧過去一年來，大同共計砸下逾 4.08 億元，以每股平均價格 22.23 元，增持精英約 18354 張，持股比例也一口氣超過 3 成，累計持有約 17 萬 829 張，持股比例達 30.65%。

大同集團近期再度完成新一輪高層人事異動，精英董事長鍾依文去年接掌後，一度兼任大同總經理，但今年 6 月陸續辭任大同董事及總經理一職，專任精英董事長，大同董事懸缺則由精英副董事長暨執行長王金來回任，並擔任大同副董事長，扮演集團間溝通重要角色。

精英在新經營團隊帶領下，積極調整內部、加速組織轉型，組織調整的第一階段「石頭擠出水」策略逐步發酵，第二季本業順利轉虧為盈，連帶上半年營運同步虧轉盈，第二季純益 3.43 億元，季增 95.39%、年增 189.08%，每股純益 0.62 元，創下近 23 季新高，累計上半年純益 5.19 億元，每股賺 0.93 元。

精英近年也衝刺 IoT、充電樁等新領域事業發展，為衝刺營運，也擬將工業電腦、充電樁等 2 事業部門分割讓與持股 100% 子公司精強科技，分割基準日暫定為 10 月 1 日。

精英也預計 8 月 31 日召開法說會，預期經營團隊將進一步說明下半年營運展望、新事業布局等議題。