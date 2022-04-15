〈陸港盤後〉中國央行未下調MLF利率 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周五（15 日）全面走低，滬指跌近 0.5%，原因是中國人民銀行周五並未調降中期借貸便利政策利率（MLF），也未釋出更多流動性，且美國聯準會（Fed）官員再度強化下月升息 2 碼的預期。

滬指周五收盤跌 0.45% 至 3,211.24 點，深成指跌 0.56% 至 11,648.57 點，創業板指跌 0.24% 至 2,460.36 點。兩市成交額合計人民幣 9,112 億元。

盤面上看，物流類股大幅回落，建築、旅遊、傳媒娛樂、教育、軟體、建材、有色、化工、煤炭等族群均走低。

港股周五適逢耶穌受難日，暫停交易。

人行周五表示，展開人民幣 1,500 億元 1 年期 MLF 操作和 100 億元 7 天期逆回購操作，中標利率分別為 2.85%、2.10%，政策利率維持不變。周五有 1,500 億元 MLF 及 100 億元逆回購到期。

彭博調查結果顯示，在 22 位受訪經濟學家中，16 人原估人行將調降 1 年期 MLF 利率，其中 12 人預料降 10 個基點至 2.75%，4 人預估下調 5 個基點。

Fed 第三號人物、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯周四說，Fed 應考慮 5 月升息 2 碼，「我認為這是一個合理的選項，因為聯邦基金利率很低，我們確實需要讓政策回到更為中性的水準。」

國盛證券表示，隨著國際地緣政治形勢逐漸緩解，以及 Fed 步入升息周期，短期內影響市場走勢的外部擾動已告一段落。

國內貨幣政策方面，北京將繼續保持「穩字當頭」，宏觀調控趨於寬鬆，未來政府將陸續釋出利多，有望帶領市場走出頹勢。

愛建證券則說，市場仍是存量資金博弈、類股輪動格局。地緣衝突反覆，中國政府仍在努力控制疫情，短期內不確定性仍高，但趨勢仍朝正面發展，投資人不宜悲觀。