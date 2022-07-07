中國央行開始收回資金 貨幣政策從危機轉換至常規模式

在各國央行大舉升息之際，中國人民銀行本周來已收回人民幣（下同）3,780 億元的資金，並將 7 天期逆回購金額降至 30 億元（4.47 億美元），顯示央行似乎準備從金融體系抽回現金，貨幣政策從危機模式切換至常規模式。

中國央行周四（7 日）連續第四天展開 30 億元 7 天期逆回購操作，金額為去年 7 月以來最少，中標利率為 2.10%，與此前持平。周四 800 億元逆回購到期，代表央行收回 770 億元資金，本周來共計已抽回 3,780 億元的資金。

中信證券首席經濟學家明明表示，在市場反應劇烈的情況下，央行繼續展開 30 億元逆回購操作，顯示貨幣政策將從危機模式轉變為常規模式。

明明認為，目前國內局部疫情已進入收尾階段，經濟將進入全國性疫後修復階段，這意味貨幣政策可能將進入一個新階段——回歸疫情前的寬信用目標，下半年宏觀調控政策也將進入重估階段。

不過，對於央行貨幣政策是否轉向，國泰君安持不同看法。國泰君安經濟學家董琦和陳禮清周四說，雖然此次逆回購再現去年 1 月「地量」操作模式（50 億以內），但並非貨幣政策轉向訊號。

經濟學家表示，逆回購操作連續四天處於 30 億元的水準，的確釋出央行引導資金利率回歸政策利率、控杠桿等訊號，但當前基本面與信用周期並不支持貨幣政策轉向。

由於「清零政策」拖累經濟，中國央行是全球少數仍實行寬鬆政策的央行之一， 上半年透過中期借貸便利（MLF）、下調存款準備金率，向銀行體系挹注資金，央行也將利潤轉移給政府。