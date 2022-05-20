穩增長明確信號！中國央行下調5年期LPR利率 A股三大指數大漲逾1%

中國人民銀行將 5 年期貸款市場報價利率（LPR）下調 15 個基點，為 LPR 改制以來 5 年期利率首度單獨下降，是北京「穩增長」明確信號，激勵 A 股三大指數周五（20 日）早盤應聲同步大漲逾 1%。

財聯社報導，人行周五（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心宣布，5 年期 LPR 利率為 4.45%，預期為 4.55%，上月為 4.6%；1 年期 LPR 利率為 3.7%，預期為 3.65%，上月為 3.7%。

中國人民銀行將 5 年期貸款市場報價利率（LPR）下調 15 個基點。(圖: 中國人民銀行)

A 股周五開高走高，滬指勁漲 1.18%，深成指勁揚 1.4%，創業板指大漲 1.71%。香港恒生指數的漲幅超過 2%，恒生科技指數更達到 3.5%。

5 年期 LPR 報價不僅牽涉房貸，也與中長期製造業、基建配套貸款有關。

4 月 LPR 利率連續第三個月維持不變，出乎市場預料，而 5 月 LPR 利率降幅之大，再次令市場感到意外，經濟學家原估 5 年期 LPR 利率可能降至 4.55%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，5 月 LPR 報價單獨下調，顯示央行正在增強逆周期調控力道，釋出明確穩定增長信號，此舉有助於激發市場主體融資需求，提振市場信心，為疫情緩解後的經濟回暖積蓄力量。

華僑銀行利率策略師張智遠則說，5 年期 LPR 利率下調，顯示央行對房地產行業的支持，這與近來政策鬆綁的方向保持一致，且利率市場不太可能因 1 年期 LPR 利率不變而感到失望，原因是貨幣市場一直保持平穩，可能不需要調降利率。

國務院總理李克強周三在雲南主持「穩成長穩市場主體保就業座談會」，並表示 3 月以來經濟下行壓力進一步加重，特別是 4 月，但政府仍有政策空間因應新挑戰。