WSJ：習近平規劃11月外國行程 舉行面對面「拜習會」

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，中國國家主席習近平預定 11 月訪問東南亞，可能藉由這場近三年來首次國際行程，與美國總統拜登舉行兩人首次的面對面會議。

報導指出，這個潛在安排顯示 69 歲的習近平，對自己在秋季中共 20 大之後蟬聯第三個任期深具信心。參與籌備事務的官員表示，習近平預料會先結束 20 大的工作，接著參加 11 月 15-16 日在印尼巴里島舉行的 G20 高峰會。

G20 領袖會議結束後，習近平可能飛往泰國首都曼谷，參加兩天後的亞太經濟合作會議 (APEC) 高峰會。

據了解，初步的籌備工作，就包括在 G20 或 APEC 兩場峰會之一的場邊舉行「拜習會」。

如果拜習會在今秋舉行，將是拜登上任總統以來，首次與習近平面對面會談。(圖: AFP)

針對 WSJ 報導，中國外交部僅回應：「中國支持印尼和泰國主辦兩場會議，願意與各方合作，讓會議達成正面結果。」

白宮則拒絕對報導置評。一名不具名官員表示，拜習兩人曾在 7 月的電話會議中討論過可能的面對面會議，雙方同意讓團隊溝通和釐清細節，但他拒絕透露可能的時間、地點等細節。

如果拜習會在今秋舉行，將是拜登上任總統以來，首次與習近平面對面會談。

習近平上一次的國際行程要回溯到 2020 年 1 月的緬甸行，當時中國尚未公開承認武漢爆發嚴重的疫情。習近平今年曾短暫停留香港，參加 7 月 1 日的香港主權移交 25 周年活動。

WSJ 指出，習近平缺席國際舞台，已經影響中國和美國及其他國家的溝通，尤其中國在美國眾議院議長裴洛西訪問台灣之後，舉行對台軍事演習，更升高台海緊張，引發兩大強權直接衝突的可能性。

消息人士說，如果習近平秋季出訪，可能也將拜會其他亞洲國家並會晤元首，以重建關係，並展現中國對東南亞的重視，與積極在此擴大影響力的美國相抗衡。

此外，一些中國官員和外交政策專家認為，習近平的國際行程將象徵中國將鬆綁防疫封控、解除邊境管制，以在中國成長降溫之際，恢復商業往來和商務旅行。

為了對抗中國在東南亞的影響力，拜登 5 月在白宮舉行東協領袖峰會，當場宣布約 1.5 億美元的新投資。美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 上周參加柬埔寨的東協會議時，也展現美國欲深化和強化與東協合作的決心。