興櫃光學族群Q2亮眼 伯特光獲利創新高、保勝轉盈

興櫃鏡頭模具廠伯特光 (6859-TW) 及鏡頭廠保勝光學 (6517-TW) 都向 OTC 提出上櫃申請，兩業者最新公布的財報顯示，第二季營運皆有佳績，伯特光單季獲利創新高，上半年每股純益 4.59 元，保勝第二季也維持獲利，上半年也較去年同期轉盈。

伯特光第二季受惠新台幣對美元貶值，獲利走升，單季營收爲 2.9 億元，毛利率爲 37.86%，季增 12.08 個百分點，年增 4.99 個百分點，稅後純益 9372 萬元，季增 1.27 倍，年增 63.64%，單季每股純益 3.19 元，創單季新高。

伯特光上半年營收 4.85 億元，毛利率 32.74%，年增 2.52 個百分點，稅後純益 1.35 億元，年增 59.1%，每股純益爲 4.59 元。

伯特光成立於 2003 年，為國內光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、佳凌 (4976-TW)、今國光 (6209-TW) 等光學廠主要合作模具廠，主攻高階手機鏡頭，伯特光 7 月向櫃買中心遞件申請轉上櫃，法人預期，最快有望今年底前上櫃。

第三季進入市場旺季，受惠智慧手機新機拉貨帶動，伯特光本季營運有望優於上季。伯特光繼 6 月營收以 1.04 億元創新高後，7 月再以 1.07 億元改寫新紀錄，月增 2.29%，年增 13.29%，累計 2022 年前 7 月營收 5.92 億元，年減 2.83%。

保勝今年第一季及第二季都屬獲利狀態，較去年同期都轉虧爲盈，上半年營收 2.59 億元，毛利率 36.56%，年增 19.05 個百分點，稅後純益爲 5225 萬元，較去年同期由虧轉盈，上半年每股純益爲 1.87 元。

由保勝光學所揭露的財報推算，保勝光學 2022 年第二季營收 1.42 億元，毛利率 38.29%，季增 3.86 個百分點，年增 6.85 個百分點，單季稅後純益 2856 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 1.03 元。