台股朝季線靠攏 外資連二買 三大法人合買95.94億元

台股朝季線靠攏 外資連二買 三大法人合買95.94億元。(圖：AFP)
台股朝季線靠攏 外資連二買 三大法人合買95.94億元。(圖：AFP)

台股今 (12) 日由晶圓雙雄、聯發科領軍 IC 設計族群衝鋒，鋼鐵人再度激情演出，指數一路向上墊高靠攏季線，終場上漲 91 點，收 15288.97 點，周線連六紅。外資連兩日買超，三大法人合計買超 95.94 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天連二賣，再買超 73.17 億元；投信持續買超台股，再加碼 7.36 億元，為連續 36 日買超，累計買超金額 481.36 億元；自營商買超 15.51 億元。

大型電子權值股方面，台積電小漲 0.58%，聯電漲幅超過 1.5%，聯發科則漲 2%，瑞昱、欣興同步勁揚超過 3%。鴻海震盪收黑，台達電、日月光投控、廣達、大立光、研華也同步走弱，華碩受第二季獲利大減 8 成，庫存炸鍋衝擊，外資大砍目標價，重挫超過 7%。

IC 設計族群活蹦亂跳，智原狂飆漲停，新唐、力旺、矽創、九暘、敦泰同步大漲 6%，偉銓電、茂達、創惟、鈺創、立積、聯陽也走揚超過 4%。

電子權值股動能不足下，鋼鐵人啟動補漲行情，威致、沛波強攻漲停，大成鋼也逼近漲停價位，海光、新鋼大漲逾半根停板。

紡織族群也獲資金青睞，佳和叩關漲停，衝破票面價，三洋實業、集盛、聚陽漲幅都超過 3%，台富、廣越、嘉裕、南紡、新紡、新纖、南緯、聚隆同步勁揚逾 1%。
 

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