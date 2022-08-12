台股朝季線靠攏 外資連二買 三大法人合買95.94億元

台股今 (12) 日由晶圓雙雄、聯發科領軍 IC 設計族群衝鋒，鋼鐵人再度激情演出，指數一路向上墊高靠攏季線，終場上漲 91 點，收 15288.97 點，周線連六紅。外資連兩日買超，三大法人合計買超 95.94 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天連二賣，再買超 73.17 億元；投信持續買超台股，再加碼 7.36 億元，為連續 36 日買超，累計買超金額 481.36 億元；自營商買超 15.51 億元。

大型電子權值股方面，台積電小漲 0.58%，聯電漲幅超過 1.5%，聯發科則漲 2%，瑞昱、欣興同步勁揚超過 3%。鴻海震盪收黑，台達電、日月光投控、廣達、大立光、研華也同步走弱，華碩受第二季獲利大減 8 成，庫存炸鍋衝擊，外資大砍目標價，重挫超過 7%。

IC 設計族群活蹦亂跳，智原狂飆漲停，新唐、力旺、矽創、九暘、敦泰同步大漲 6%，偉銓電、茂達、創惟、鈺創、立積、聯陽也走揚超過 4%。

電子權值股動能不足下，鋼鐵人啟動補漲行情，威致、沛波強攻漲停，大成鋼也逼近漲停價位，海光、新鋼大漲逾半根停板。

紡織族群也獲資金青睞，佳和叩關漲停，衝破票面價，三洋實業、集盛、聚陽漲幅都超過 3%，台富、廣越、嘉裕、南紡、新紡、新纖、南緯、聚隆同步勁揚逾 1%。

