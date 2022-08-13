〈熱門股〉凌巨抵禦價格壓力維持獲利 周漲近1成

面板景氣今年急速反轉向下，但中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 在轉型強化工控領域布局帶動下，第二季維持連四季獲利，同時因產品多屬客製化工控產品，受大宗尺寸面板價格影響程度較低，本周也獲買盤青睞，大漲近 1 成。

凌巨第二季營收 26.03 億元，季增 0.48%、年減 3.07%，毛利率 9.96%，季減 0.67 個百分點、年減 0.2 個百分點，營益率 2.15%，季減 0.83 個百分點、年增 0.15 個百分點，稅後純益 1.38 億元，季減 23.73%，並由去年同期虧轉盈，每股純益 0.31 元，每股淨值也進一步提升至 16.94 元。

累計凌巨上半年營收達 51.95 億元，年增 6.4%，毛利率 10.29%，年增 2.56 個百分點，營益率 2.57%，年增 3.39 個百分點，稅後純益 3.19 億元，由去年虧轉盈，每股純益 0.72 元。

展望下半年，凌巨說，目前對營運審慎樂觀，主因是整體大環境不佳，對下半年訂單、需求會相對保守看待，目前訂單能見度看到第三季，凌巨目前非消費性的工控、客製化產品比重已提升至近 8 成，未來也會持續布局 3D 列印、太陽能電池 (solar cells)、X-Ray 等非 LCD 領域市場。

凌巨 7 月營收同樣在工控布局挹注下，相對有撐，單月達 8.91 億元，月減 6.4%、年減 0.1%，累計前 7 月營收達 60.87 億元，年增 5.4%。