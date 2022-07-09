波克夏再次搶便宜 唯獨不買比特幣

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 正在搶購股票，以低廉的價格買進一家保險公司，令波克夏 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) 股東興奮不已。

巴隆周刊 (Barron"s) 報導，新冠肺炎疫情過後，8 月即將滿 92 歲的巴菲特一直相較不活躍，但自 2022 年以來已大幅加快投資步伐。

波克夏 3 月達成 110 億美元收購保險公司 Alleghany 的交易，價格極具吸引力，且第一季淨買進 400 億美元以上股票，其中買進的雪佛龍 (CVX-US) 股票就超過 150 億美元。

巴菲特掌舵波克夏邁入第 57 個年頭，今年已擴大波克夏對能源產業的賭注，搶進近 110 億美元西方石油 (OXY-US) 股票，持股比例拉高到 18%，引起外界揣測巴菲特是否有意買下西方石油整家公司。

波克夏股價周五僅小漲 0.55% 至每股 280.83 美元，但過去一年的表現仍高於 S&P 500 指數。

巴菲特在 4 月 30 日的波克夏年度股東大會上看起來一如既往地敏銳，甚至大力抨擊全球所有比特幣加起來，也不值得他掏 25 美元買下。他同時重申對獨立董事的批評，強調波克夏董事必須在財務上很精明且非常關心公司，而獨立董事往往是衝著一年 25 萬美元或更多的薪酬而來。

巴菲特迄今沒有退休計畫，今年稍早受訪時曾表示「我會一直為波克夏工作。」



