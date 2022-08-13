美8月密大消費者信心升至3個月新高 通膨預期憂喜參半

美國密西根大學周五（12 日）公布的初步數據顯示，隨著通膨出現降溫跡象，8 月消費者信心指數自 6 月的歷史新低繼續爬升，高於市場預期，創下 3 個月來新高，與此同時，短期通膨預期回落，但長期通膨預期意外攀升。

美國 8 月密西根大學消費者信心指數初值報 55.1，預估 52.5，前值 51.5。其他細項指數方面，現況初值報 55.5，不及預期的 57.8，也低於前值 58.1；預期指數初值報 54.9，遠高於預期的 48.5，前值僅 47.3。

美國 8 月密大消費者信心指數初值升至 3 個月新高。(圖片：ZeroHedge)

備受市場矚目的通膨預期方面，8 月 1 年通膨預期初值為 5%，市場預期 5.1%，前值 5.2%。今年稍早，該短期通膨預期一度達到 5.4%，寫下 1981 年以來新高。

5 至 10 年期通膨預期初值中位數為 3%，高於市場預期的 2.8%，較前值 2.9% 有所增加；預期平均值的攀升更為顯著，從 3.4% 上升至 4.0%，回到歷史新高。

密大 8 月消費者通膨預期憂喜參半。(圖片：ZeroHedge)

過去大概一年時間內，密大 5 年通膨預期中位數介在 2.9%-3.1% 窄幅波動區間，而 6 月初值一度打破該區間達到 3.3%，創 2008 年以來新高，引市場注意，認為市長期通膨預期鬆動表現，但隨後在聯準會（Fed）激進升息的推動下，5 年期通膨預期回落，甚至一度跌破 2.9%-3.1% 的區間，讓通膨預期可能失控的擔憂大幅緩解。但最新數據顯示，長期通膨再度出現上行跡象。

對於上述通膨預期，市場分析指出，這不是一份能夠安慰 Fed 的報告，雖然不會讓 9 月會議偏向升息 3 碼（75 個基點），但確實表明宣布戰勝通膨顯然為時過早。

此外，密大消費者信心的通膨預期與本周稍早 Fed 的調查並不一致。紐約聯邦準備銀行調查顯示，7 月消費者對未來億年的通膨增速預期從 6 月的 6.78% 降至 6.22%，為今年 2 月以來最低，也是有史以來通膨預期下降最快的一個月。從中期來看，消費者對 3 年後通膨率的預期降至 3.18%，創下 2021 年 4 月以來最低。

密大報告還顯示，雖然消費者樂觀情緒有所改善，但購買條件並未改善，通膨繼續削弱大眾購物情緒，大多數主要購買項目（房屋、汽車、大型耐久財）的購買條件仍處在或接近歷史低點。

消費者信心影響未來幾個月的經濟成長，悲觀的情緒會抑制支出水準，從而影響經濟傅素，樂觀的情緒則有助於未來經濟。