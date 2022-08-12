〈合勤控法說〉匯損拖累Q2獲利下滑 庫存創單季新高

網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (12) 日召開法說會，公司表示，受到中國封城影響，第二季營收季減雙位數，且由於原料為美元計價，面臨美元升值，第二季因此產生匯損 1.23 億元，拖累稅後純益季、年減超過 7 成，存貨也持續上升至 74.6 億元，創單季新高。

財務長羅偉表示，受中國封城進出貨影響營收下滑，不過毛利率較前季成長，主因通路市場出貨增加挹注毛利，但購料以美元為主，因此升值、加上歐元貶值產生匯損。

產品細項方面，羅偉表示，合勤控第二季銅線寬頻產品營收占比 17% ，由於主晶片缺料，導致營收較前季、去年同期衰退；光纖寬頻產品 53%，較前季、去年同期小幅衰退；FWA 7%，營收季減 9%、年增 23%；企業網通產品 16%，季增 21%、年增 24%；其他 7%。

合勤控第二季存貨持續增加，金額已達 74.6 億元，季增 7 億元、年增 26 億元，主因針對客戶需求提前備料、長短料狀況，而塞港已在第二季看到緩解，海上在途庫存有下降趨勢，預計下半年料況可逐漸改善，庫存也可望開始去化，但仍需時間調整至正常水位。

合勤控第二季營收 62.28 億元，季減 11.4%、年增 2.4%，毛利率 23.5%，季增 4.1 個百分點、年增 0.04 個百分點，營益率 3.97%，季增 1.12 個百分點、年減 1.6 個百分點，稅後純益 7387.6 萬元，季減 77.3%、年減 79.8%，每股純益 0.17 元。

合勤控上半年營收 132.5 億元，年增 2.3%，毛利率 21.3%，年增 .05 個百分點，營益率 3.37%，年減 0.98 個百分點，稅後純益 3.99 億元，年減 19.13%，每股純益 0.91 元。