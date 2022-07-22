經濟部發布全國電力報告 估2028年前用電年均成長2.3%

經濟部能源局今 (22) 日公布最新全國電力資源供需報告、電力排碳係數，除揭露 2021 年供電情勢外，並推估 2022-2028 年長期用電需求與規劃供給藍圖，估用電需求年均成長率將達 2.3%、尖峰負載年均成長率則約 2.5%。

經濟部表示，回顧去年，在內需發展下，包含半導體生產暢旺、持續擴廠、台商回台投資等動能帶動下，去年我國 GDP 成長率達 6.57%，連帶用電需求成長高達 4.5%，預期未來用電將持續成長，同一時間綠電供應也顯著成長，2021 年再生能源設置量從 2020 年的 9564MW 增加至 11585MW，發電量也增至 174 億度。

在未來電力系統規劃方面，經濟部提出三大重點，包含以夜尖峰時間為考量點、強化多元發展再生能源、積極擴大儲能設置等，其中，強化多元發展再生能源中，除以光電、風電為推動重點外，也將透過行政簡化措施、提高躉購費率、法規專章等措施，增加地熱、生質能等投資誘因。

儲能設置規劃上，經濟部說，配合再生能源發電特性，規劃自 2023 年起逐年增加儲能設備，並以 2025 年達到 150 萬瓩為目標，目前電力交易平台向民間購買調頻輔助服務 (AFC) 已有初步成果，上線及併網測試中已約有 80MW。

另一方面，在電力排碳係數上，經濟部說，去年電力排碳係數完成審定為 0.509 公斤 CO2e / 度，較前一年度成長，主要是反映用電需求大增，但隨著未來各項減碳措施持續推進下，規劃訂定未來 2025 年電力排碳係數基準為 0.424 公斤 CO2e 度。