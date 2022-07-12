經濟部正式公告 今年太陽光電躉購費率全年一致

考量疫情持續引發原物料價格波動，經濟部能源局今 (12) 日完成「中華民國 108、110 及 111 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」修正草案預告作業，並正式公告，拍板修正今年度太陽光電全年費率一致、大型案場加速設置獎勵機制等，其餘則與草案內容相同。

經濟部能源局年初公告今年太陽光電躉購費率維持一年兩期制度，費率介於每度 3.8680 元至 5.8952 元，其中，第一期 (上半年) 太陽光電上限費率為每度 5.8952 元，第二期 (下半年) 則降為每度 5.7848 元，經修正後，今年度全年費率將一致修正，上限費率皆為每度 5.8952 元。

能源局說，經預告後，為使文字更加明確、避免疑義，採納民眾建議，再修正 111 年度費率公告第 3 點相關規定，將「同意備案時之上限費率」修正為「附表三之第一期上限費率」。

此外，針對大型案場加速設置獎勵機制部分，能源局指出，機制是以獎勵大型案場加速設置為目的，原以「取得籌設許可」作為此獎勵機制的起算時點，但經預告後，也採納民眾建議，將期日計算方式規定納入第 16 點，以避免後續可能產生的爭議。

經濟部表示，針對預告期間意見皆已充分研議、納入民眾意見，為兼顧太陽光電推動當前實務需求、合理研擬適宜機制，後續仍將以審慎態度處理再生能源電能躉購費率相關課題，持續推動我國再生能源產業發展。