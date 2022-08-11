營建署：20歲以上租屋學子 也能申請300億元租金補貼專案

營建署持續受理 300 億元租金補貼專案，對象為「租屋族」，因此，不論是學生、單身或已婚、有無弱勢身分，只要滿 20 歲以上國民，月均所得低於最低生活費 3 倍，名下沒有住宅，都可以申請租金補貼，申請期限至 8/31 止。

營建署表示，300 億元租金補貼專案區分為「基本額度」及「加碼額度」，符合資格者皆有每月 2000 元至 8000 元不等的基本額度，若符合 20~35 歲單身、最近 2 年結婚、經濟弱勢 (低收 / 中低收入戶) 或社會弱勢 (身心障礙者、原住民等) 身分之一，補貼金額可加碼至少 1.2 倍。

許多大專校院學生因學校宿舍有限，會在外租屋，營建署表示，這些學生也可以來申請租金補貼。舉例來說，大三、大四已滿 20 歲學生，單身者補貼金額可加碼 1.2 倍，假設基本額度為 3000 元，每月補貼金額可加碼至 3600 元。

若是正在念碩士的新婚學生，補貼金額可加碼 1.3 倍，例如基本額度為 5000 元，每月補貼金額會加碼至 6500 元。

另外，如果 20 歲以上在外租屋學生同時有低收入戶身分，補貼金額會從優採計為 1.4 倍，比如基本額度為 5000 元，每月補貼金額則加碼至 7000 元。

營建署再次澄清，300 億元租金補貼專案並非只針對 35 歲以下單身青年、新婚家庭、低收入戶或中低收入戶才能申請，只要是已成年且一定所得以下無自有房屋之租屋族，皆可以申請，以上身分只是具有額外加碼補貼身分。

此外，營建署指出，租金補貼專案已放寬「家庭成員」定義，所謂家庭成員平均每人每月所得須低於最低生活費 3 倍及家庭成員無持有房屋規定，審查對象並不包含父母，即單身者只看本人，已婚無子女者只看本人及配偶，已婚且已有子女者，只看本人、配偶及未成年子女，像是在學學生普遍都是單身，申請租金補貼時所需審查的家庭成員，其實只有學生本人。