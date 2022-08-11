界霖Q2獲利衝新高 上半年EPS 2.81元也寫新猷

導線架大廠界霖 (5285-TW) 今 (11) 日公佈第二季財報，受惠加工費上漲、產品組合優化、匯兌利益貢獻，單季稅後純益衝上 1.72 億元，每股稅後純益 1.69 元，改寫新猷，累計上半年達 2.81 元，不論是單季、上半年創歷史新高。

展望第三季，界霖看好，受經濟情勢與消費性電子產品走弱及銅價下跌影響，營收估較上季減少個位數，不過，受惠產品組合與加工費調漲，全年獲利成長幅度將再大於營收成長幅度。

此外，界霖也積極發展電動車功率模組新品，包括美系 IDM 廠的馬達電源逆變器模組導線架、日系 IDM 廠的電控 IGBT 模組導線架，目前都已正式出貨，2023 年放量生產，看好明年營收與獲利可望再優於今年。

界霖第二季營收 16.82 億元，季增 5.02%，年增 2.66%，毛利率 18.18%，季增 2.92 個百分點，年減 1.44 個百分點，營益率 10.44%，季增 2.99 個百分點，年減 2.14 個百分點，稅後純益 1.72 億元，季增 50.46%，年增 18.24%，每股稅後純益 1.69 元。

界霖上半年營收 32.85 億元，年增 6.25%，毛利率 16.75%，年減 1.85 個百分點，營益率 8.98%，年減 2.14 個百分點，稅後純益 2.87 億元，年增 11.04%，每股稅後純益 2.81 元。

細分各產品線，界霖第二季營收仍以車載為主，比重達 44%，季增 1 個百分點，工控也達 29%，3C 與消費性電子則約 27%；至於庫存水位，界霖補充，第二季存貨週轉天數 110 天，較上季微增 8 天，仍屬可控範圍。