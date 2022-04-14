界霖Q2起調漲報價 全年產能估增1-2成 營收再攀新高

功率導線架大廠界霖 (5285-TW) 今 (14) 日舉辦法說會，董事長蔡上元表示，今年產能將擴充 10-20%，且為反映成本，本季開始調漲報價，看好隨著汽車電子化趨勢成形，今年底或明年車用產品營收比重將衝上 5 成，法人看好，界霖今年營收將逐季走強，全年續創高。

蔡上元指出，界霖前幾年就布局車用產品，儘管認證期較長，但公司在車載品、模組、功率導線架等技術都已完備，現今隨著電動車趨勢盛行，公司也將搭上新能源熱潮，直接挹注營運。

發言人吳念誼補充，新能源車為全球各國發展方向，儘管去年全球車市銷售下滑，但新能源車卻維持成長趨勢，看好今年全年銷售量將達 675 萬輛，年增 8.5%，與界霖長期耕耘方向一致。

吳念誼指出，界霖中長期發展方向以車用和工業為主，預估今年產能擴充幅度約 10-20%，其中，中國蘇州住立精工二期廠房去年第四季已經完工，今年設備將陸續進駐。

針對原物料價格上漲，蔡上元說明，國際銅價波動可適度反映給客戶，預計第二季將調漲部分產品，幅度約 5-10%；至於疫情帶來的影響，蔡上元看好，界霖在台灣、中國蘇州與山東、日本、馬來西亞等都有營運據點，可分散風險。

界霖今年 3 月營收 5.47 億元，月增 8.27%，年增 5.85%，創同期新高，累計今年第一季營收達 16.02 億元，年增 10.3%，也同步改寫同期新猷。