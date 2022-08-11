外資砸53億元回補晶圓雙雄 加碼面板雙虎逾7萬張

台股今 (11) 日大漲 258.83 點，收 15197.85 點，為近 1 個半月以來的高點，外資今日回補晶圓雙雄近 4.2 萬張、共 53.6 億元，並加碼買進面板雙虎逾 7 萬張，同時調節多檔金融股。

三大法人今日同步站在買方，外資買超 140.63 億元，終止連三賣；投信持續買超 10.91 億元；自營商轉為買超 15.74 億元，三大法人合計買超 167.33 億元。期貨方面，外資加碼多單，多單未平倉口數來到 11566 口。

外資今日買超集中電子股，買友達 4.1 萬張最多、群創 3.1 萬張；晶圓雙雄聯電 3.4 萬張、台積電 7683 張，另外也買進鴻海 2.3 萬張、旺宏 8629 張。

其他買超個股則有臺企銀 2.1 萬張、新光金 1 萬多張、華南金 7243 張；中鋼 1.5 萬張、統一實近萬張、元大滬深 300 正 2 也有 1.2 萬張。

外資賣超則以金融股為主，包含台新金 1.1 萬張居冠，開發金 9122 張、中信金 3627 張；其他個股分別為耿鼎、元大台灣 50 反 1、所羅門各逾 8000 張，另外堤維西、華航、元晶、東陽等調節約 3000 多張。

投信今日買超中信金最多，共 7874 張，其次分別為聯電、中磊、英業達、華星光、高力、鴻海、聚陽逾千張；賣超前十名分別為榮剛 4512 張、東陽 3089 張、胡連 2072 張、飛捷、智易、光頡、奇鋐、精材、上銀。