〈蔣尚義開講〉英特爾起頭的18吋晶圓發展 揭露中止關鍵

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前營運長蔣尚義先前接受美國電腦歷史博物館 (CHM) 採訪，揭露台積電過去中止 18 吋晶圓研發計畫的原因，是意識到將直接與英特爾與三星競爭，喪失優勢，之後便全力將資源投入在 12 吋先進製程上，以在先進製程競賽中取得領先地位。

蔣尚義指出，6 吋晶圓發展是由 IBM 推動，8 吋及 12 吋則是由英特爾帶頭，英特爾並有意主導走向 18 吋晶圓，市場認為可提升生產效率，但這不全然正確，比較像是大廠為了在與規模較小的同業競爭中占有優勢、進而淘汰小廠所開啟的一場遊戲。

蔣尚義說，基於這樣的原因，英特爾非常努力要讓台積電與三星共同推動 18 吋晶圓發展，英特爾當時更為此花費數十億美元，產業開始熱衷發展 18 吋晶圓。

不過，蔣尚義指出，在 2013 年 3 月時，他前往創辦人張忠謀辦公室，告訴他台積電不該推動 18 吋晶圓發展，理由是過去台積電在 12 吋上擊敗包括聯電 (2303-TW)、中芯等較小的同業，但若走向 18 吋晶圓，面對的競爭對手將是研發人員、營收規模都更大的英特爾與三星，台積電會因此受傷。

蔣尚義表示，當時包括應材、科磊、科林研發等半導體設備廠，都反對 18 吋晶圓，張忠謀開始意識到當時的情況不適合推動 18 吋晶圓，他至少在公司開了 10 次會議，非常謹慎地從各面向來看待這項議題，最後他決定不應該繼續支持 18 吋晶圓發展。

蔣尚義說，台積電也必須提出不再推動 18 吋晶圓發展的原因，否則市場會認為台積電不放眼未來，張忠謀因此決定，宣布公司將優先發展先進製程，而非 18 吋晶圓。

在 2013 年 SEMICON West 半導體大會期間，艾司摩爾邀集英特爾、三星、台積電進行閉門會議，時任英特爾技術、研發與製造團隊負責人 Bill Holt 重申支持 18 吋晶圓，也力促各廠開發相關技術，但蔣尚義表示，台積電將優先開發先進製程，隔天英特爾即宣布將以先進製程開發為主，18 吋晶圓計畫自此終結，至今沒人再提起。