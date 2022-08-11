和大Q2獲利年增逾100% 寫近3年來單季新高

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (11) 日公布第二季財報，單季稅後純益 1.86 億元，季增 586.13%、年增 109.57%，每股純益 0.67 元，創 2019 年第三季以來單季新高。

和大指出，3 月起陸續調高產品外銷價格，以反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約 5-10%，有效改善毛利率，再加上匯率因素，第二季經營績效顯已回溫。

和大第二季合併營收 19.3 億元，季增 21.8%，年增 15.16%，營業毛利 4.73 億元，季增 64.49%，年增 21.24%，毛利率 24.5%，季增 6.36 個分點，年增 1.23 個百分點，營業利益 1.45 億元，季減 378.15%，年減 7.17%，營益率 7.5%，季增 10.79 個百分點，年減 1.81 個百分點，稅後純益 1.86 億元，季增 586.13%，年增 109.57%，每股純益 0.67 元。

而和大上半年合併營收達 35.15 億元，年增 8.19%，營業毛利 7.61 億元，年增 1.16%，毛利率 21.64%，年減 1.5 個百分點，營業利益 9276 萬元，年減 62.1，營益率 2.64%，年減 4.89 個百分點，稅後純益 2.13 億元，年增 48.42%，每股純益 0.76 元。

和大指出，為提前布局世代換車潮和電動車崛起，今年起積極建置新世代 AI 廠房，嘉義五廠新建工程已啟動，嘉義五廠占地 14193 坪，預計興建建築面積 8185 坪，總樓地板面積 9718 坪，規劃為金屬科技廠和精密 AI 廠使用。

和大嘉義五廠估投資金額達 35 億元，第一期工程金屬科技廠將在明年第三季設備安裝、第四季正式投產，可提高熱處理生產效率，挹注未來營運成長動能。

目前和大嘉義廠區已是集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠，再加上興建中的五廠，總生產規模達年產 60 億以上，若再加上原有大里廠和中科廠，和大擘劃的全產能將突破百億，厚植未來營運成長動能。