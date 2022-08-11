〈華碩法說〉Q2三率三降純益僅18.96億元EPS 2.6元 探九季低點

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (11) 日公布第二季財報，受大環境影響衝擊終端消費性市場需求，加上單季認列匯損近 7 億元，侵蝕本業獲利，單季三率三降，稅後純益降至 18.96 億元，季減 81.82%、年減 83.32%，每股純益 2.6 元，創下近九季低點，累計上半年每股賺 16.6 元。

華碩第二季品牌合併營收 1152.1 億元，季減 9.97%、年減 4.29%，毛利率 12.2%，季減 6.47 個百分點、年減 9.23 個百分點，營益率 1.7%，季減 6.17 個百分點、年減 9.54 個百分點，受業外匯損拖累，稅後純益僅 18.96 億元，季減 81.82%、年減 83.32%，淨利率 1.65%，季減 6.51 個百分點、年減 7.8 個百分點，每股純益 2.6 元。

華碩上半年營收 2431.72 億元，年減 0.4%，毛利率 15.6%，年減 6.3 個百分點，營益率 4.95%，年減 5.27 個百分點，稅後純益 123.26 億元，年減 41.8%，淨利率 5.07%，年減 3.6 個百分點，三率三降，每股純益 16.6 元。

業外方面，華碩第二季業外獲利大縮水僅達約 4.59 億元，季減 84%、年減 68%，儘管轉投資亞旭虧損持續收斂，單季稅後虧損 100 萬元，但光是匯兌損失就高達 6.99 億元。

產品營收比重方面，華碩第二季個人電腦 67%，零組件、手機則各占 33%、1%，出貨地區仍以亞洲占約 50% 最高，歐洲、美洲各占 25%。

展望本季，華碩預期，個人電腦、零組件出貨都將呈現季增，其中，預期個人電腦出貨將季增約 15-20%，零組件則估季增 0-5%。