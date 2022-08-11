〈華碩法說〉Q3營收看增1成 營益率拚回升至3-4%

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (11) 日召開法說，展望第三季，華碩對個人電腦、零組件出貨同步看增，並預期營收將能持平或較去年同期小幅成長，依此推算華碩第三季營收將可望季增近 1 成，且在積極調整營運下，華碩也力拚營益率從第二季 1.7% 低谷，回升至 3-4% 之間。

華碩預期第三季個人電腦 (PC) 出貨將季增約 15-20%，零組件則估季增 0-5%，優於市場平均，引起外界關注。

華碩共同執行長胡書賓解釋，華碩在個人電腦、板卡類產品上均專注產品本質，並積極強化創新研發、分眾策略，從筆電市場觀察，華碩在消費性筆電中主打價值含量高的 OLED、創作者系列，ROG 電競系列也在品牌策略布局下，下半年動能仍相對樂觀，至於商用產品除 Chromebook 相對衰退外，在台灣、亞太市場同樣正面。

在主板產品方面，由於輝達 (NVDA-US) 日前釋出的財報中，顯示卡收入大減，共同執行長許先越則透露，華碩第二季顯卡類產品平均單價 (ASP) 仍小幅成長，預期全年出貨有望較去年持平甚至小幅成長，主因是華碩去年高階顯卡出貨比重較低，今年透過產品組合調整，強化出貨比重。

華碩第二季隨著產業面臨物流封控、地緣政治、總體經濟通膨指數、利率貨幣政策等對不利因素交疊發生，營運受到壓抑，從財務面觀察，華碩預期，第二季將是今年全年低點，隨著營運往擴張方向持續成長，預期獲利將有所改善，估下半年營益率 (Operating Margin) 將回升至 3-4% 之間。

轉投資事業方面，亞旭第二季仍小虧 100 萬元，對此，華碩強調，亞旭內部對下半年也已設定達成獲利改善的積極目標。