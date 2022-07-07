呼吸道藥出貨旺 健喬6月營收創同期高 Q2、上半年刷新高

健喬 (4114-TW) 今 (7) 日公告營收，由於舒緩呼吸道症狀的呼吸道黏液溶解劑 NAC 需求延續，帶動旗下藥品愛克痰出貨動能延續，加上香港子公司銷售創歷史次高，6 月營收 3.36 億元，創同期高，月減 13.53%、年增 29%；第二季營收 10.59 億元、上半年 20.26 億元創新猷。

健喬第二季營收 10.59 億元，季增 9.5%、年增 36.12%；上半年營收 20.26 億元，年增 31%。

健喬表示，自 5 月開始，愛克痰需求暴增、供貨吃緊，藥局通路更出現掃貨潮，儘管 OMICRON 確診數逐漸脫離高原期、開始呈現下滑，不過醫院開立處方需求仍然維持高檔。

健喬愛克痰共有兩種劑型，其中發泡錠劑型 6 月銷售額年增 62%，顆粒劑型小鳥包則年增 58%，公司預估，由於疫情為品牌帶來擴張效應，愛克痰市占率有望再拉升。

除了愛克痰外，健喬的複方甘草液也成為必要的處方藥，單月銷售額年增 3.2 倍，由於訂單翻倍，集團旗下專門生產液劑的健康廠，立即調整產能來支應防疫需求。

海外市場方面，陸續得標香港與澳門醫院標案，加上日本橘生製藥專利授權給健喬香港查登的原廠藥 Urief 優列扶，順利打入醫院通路，均推升銷售額創歷史次高紀錄。