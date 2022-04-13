健喬報喜 肝癌學名藥獲一年銷售專屬期

健喬 (4114-TW) 今 (13) 日表示，與印度大廠 NATCO PHARMA 合作的抗肝癌學名藥 Sorafenib，獲得衛福部 12 個月銷售專屬期；Sorafenib 在市場上具有專屬銷售權利、不會有其他肝癌學名藥瓜分市場，衛福部依規定也不能核發相關肝癌學名藥藥證給其他藥廠。

Sorafenib 主要針對轉移性或無法手術切除、不適合局部治療或局部治療失敗的晚期肝細胞癌成人患者，病患需經審查核准後使用，初次申請的療程以三個月為限，之後每兩個月評估一次。

健喬指出，Sorafenib 今年 2 月以原廠拜耳旗下藥品 Nexavar 的八折價格，取得健保價核准，供病患治療所需，並於上月底通過衛福部銷售專屬期，為期 12 個月，時間將截止至 2023 年 3 月 13 日。

健喬表示，隨著 Sorafenib 拿到銷售專屬期，在完成各醫院進藥程序前，會先佈局自費市場，同時導入各大醫院門前的藥局，提供價格相對低、相同品質的抗肝癌藥物。

根據國外執行的生物相等性報告顯示，Sorafenib 與原廠拜耳的 Nexavar 比較後，在不良事件評估、臨床實驗室評估和生命體徵檢查等，兩項藥品具有同樣的耐受性結果且具安全性。