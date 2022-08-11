〈台股盤前〉美股飆漲大有利 分析師指大盤可望有量能增加挹注漲勢

台北股市 10 日在市場觀望的氣氛之下，造成量能萎縮至 1852 億元，收盤大趺 111.26 點；但在今晨收盤的美股因 CPI 數據下降激勵大漲，市場專家認為今天的台股可望有量能的增加效應，加權股價指數並且可望向上挑戰 15352 點的季線關卡。

證券分析師黃漢成說，預估台股集中市場今天可望一掃觀望氣氛，市場成交值將向上衝高到 2100-2200 億元，固然大盤在 1 萬 5000 點之上賣壓重重，但只要市場人氣回籠，集中市場加權股價指數將有望一舉向上挑戰 15352 點的季線關卡。

同時，在金融股近期已有一波漲幅之下，黃漢成指出，台股人氣回籠的操作重點推估也應在產業類股身上。

就今天早晨的美股收盤數據來看，美國 7 月美國消費者物價指數 (CPI) 優於預期，通膨降溫訊號令華爾街信心大振，恐慌指數 VIX 自 4 月以來首次跌破 20，主要指數收盤指數如下：

美股道瓊指數上漲 535.1 點，或 1.63%，收 33,309.51 點。那斯達克指數上漲 360.88 點，或 2.89%，收 12,854.81 點。標普 500 指數上漲 87.77 點，或 2.13%，收 4,210.24 點。費城半導體指數上漲 121.8 點，或 4.25%，收 2,988.7 點。

在台股的市場重要訊息部分，台積電 (2330-TW) 公布 2022 年 7 月營收 1867.63 億元，較 6 月 1758.74 億元次高成長 6.19％、較去年同期 1245.57 億元成長達 49.94％，改寫歷史新高。累計 2022 年前 7 月營收 1.21 兆元，較去年同期 8591.13 億元成長 41.07％，續創同期新高。同時，台積電也預期，2022 年第三季的營收將季增逾 1 成、連 9 季創高，雖然半導體庫存調整將持續至明年上半年，但屬於典型周期調整。

鴻海 (2317-TW) 公布第二季財報，稅後純益 332.94 億元、季增 13%、年增 12%；每股純益 2.4 元，優於去年同期 2.15 元。就財務指標來看，第二季毛利率 6.4%、營業利益率 2.94%、淨利率 2.21%，呈現「三率三升」，優於首季及去年同期。鴻海在 2022 年上半年每股純益達 4.52 元。

統一 (1216-TW) 公布最新財報，2022 年第二季稅後純益 48.53 億元，季增 14.6%，年減 9.8%，每股純益 0.85 元，累計 2022 年上半年稅後純益 90.87 億元，年減 15.75%，每股純益 1.6 元。