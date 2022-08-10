建漢7月營收站穩6億元年增134% 下半年估可望優於上半年

鴻海旗下網通廠建漢 (3062-TW) 今 (10) 日公布 7 月營運，受惠缺料緩解與生產狀況改善，營運逐漸升溫，7 月營收 6.06 億元，月減 2.7%、年增 134.6%，站穩 6 億元，展望後市，建漢預計，下半年營運可望持續升溫，優於上半年。

建漢 7 月營收 6.06 億元，月減 2.7%、年增 134.6%，前 7 月營收 25.61 億元，年增 13.2%，公司指出，受惠缺料供應緩解，以及越南廠產能利用率提升，帶動 6、7 月出貨成長。

展望後市，建漢指出，下半年表現可望優於上半年，目標獲利逐步改善，在網通大將前李廣益回鍋接手董座一職後，營運動能也逐步走穩，建漢將持續優化營運，逐步擴大營收與事業版圖。

建漢主要供應無線網路 AP、機上盒、IoT 應用閘道器等產品，至第一季止主要出貨給鴻海旗下品牌 Belkin 與鴻海關係企業 Cloud，出貨比重達 38.5%，受惠鴻海看好網通需求增加，建漢作為供應鏈成員之一，營運也看增。

另一家網通廠常珵 (8097-TW) 7 月營收 1.56 億元，月減 15.36%、年增 417.9%，累計前 7 個月營收 9.67 億元，年增 542.5%，常珵表示，7 月營收下滑，主要是受主晶片庫存不足影響，預計供給狀況將逐月改善，未來將加速出貨。

耀登 (3138-TW) 7 月營收 1.51 億元，月減 3.9%、年增 22.2%，累計前 7 個月營收 9.17 億元，年增 12%；譁裕 (3419-TW) 7 月營收 1.9 億元，月增 13.5%、年增 31.24%，累計前 7 個月營收 10.26 億元，年增 10%。