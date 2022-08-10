櫻花上半年稅後純益5.05億 寫同期新高 EPS 2.3元

櫻花 (9911-TW) 今 (10) 日公布財報，第二季稅後純益 2.05 億元，持平去年同期，單季每股純益 0.94 元，上半年稅後純益 5.05 億元，年增 1.2%，每股純益 2.3 元，櫻花今年上半年營收及獲利，均創歷年同期新高。

櫻花第二季營收 19.95 億元，毛利率 32.54%，季減 3.1 個百分點，年減 3.52 個百分點，季減第二季稅後純益 2.05 億元，季減 32.49%，持平於去年同期，單季每股純益 0.94 元。

櫻花上半年營收 40.87 億元，毛利率 34.13%，年減 3.27 個百分點，稅後純益 5.05 億元，年增 1.2%，每股純益 2.3 元。

櫻花主管表示，上半年營收增長，主要來自整體廚房、廚電配備及淨水產品。整體廚房在建案大量出貨及生活館四代店轉型效益發酵下，上半年業績成長 31%。而廚電配備亦受惠上半年房市熱絡，銷量較同期成長 5.5%，加上連續兩年第二季調漲售價，及高階廚電產品銷售佔比持續推升下，上半年業績成長達 12%。淨水產品也在近幾年佈局持續發酵下，上半年業績成長 48%。

毛利率方面，受到近兩年原物料價格上漲影響，加上低毛利整體廚房建案訂單在上半年大量出貨，上半年毛利率 34.1%，較去年同期減少 3.27 個百分點。而近期銅、鎳、鐵、鋁等原物料價格已開始下跌，加上下半年整體廚房建案訂單的毛利率將優於上半年，預期台灣櫻花下半年毛利率將逐季回升。

去年下半年在政府五倍券及預期漲價心理效應下，廚衛電市場需求大幅拉升，櫻花熱水器及廚電配備銷售業績也大幅成長；今年下半年市場面則預期回歸常態，但台灣櫻花在第二季廚衛電產品售價調漲及美膚沐浴熱水器等新品熱銷帶動下，預期全年廚衛電營收仍將維持 4-5% 成長。加上新建案迎交屋潮，整體廚房下半年仍將有大量出貨，但成長幅度將較上半年度趨緩，預期全年整體廚房業績仍能維持 10% 以上成長。