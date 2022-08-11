通膨放緩 市場看漲情緒回歸 比特幣、以太幣強升逾7%

美國低於預期的通膨數據，提振市場風險偏好，加密貨幣也由先前的低迷大漲，比特幣 (BTC) 輕鬆越過 24000 美元，以太幣 (ETH) 也順利站回 1900 美元上方。

據 investing.com 報價，截至台北時間周四 (11 日) 下午 13:44，比特幣價格報 24637 美元，24 小時漲 7.4%，以太幣報 1902 美元，24 小時升 13.26%，主要山寨幣也順勢走高，幣安幣 (BNB)、瑞波幣 (XRP)、Cardano(ADA) 漲幅均超過 5%。

StoneX 金融分析總監 Youwei Yang 表示，就像俗諺所說，「熊市的樂觀情緒比鑽石更珍貴」，投資者看到了上漲的希望。

比特幣恐懼與貪婪指數快速走高，周四來到 41，相較之下，昨天為 31，上個月更是在「極度恐慌」的 16。

比特幣恐懼與貪婪指數 (圖表取自 alternative.me)

除了通膨放緩的影響，市場也關注以太坊升級合併的潛在行情，這次升級有望提升以太坊網路率，可能有助以太幣走強。

Yang 指出，押注合併利多的賭注還在，因此 ETH 衍生品的未平倉合約首次高於 BTC，而 CPI 緩解了一些宏觀憂慮，讓加密貨幣持續夏季反彈。

交易平台 Trakx 的加密經濟學家 Ryan Shea 認為，聯準會需要確認通膨已經見頂，並且迅速回落至 2% 的通膨目標，這樣「看漲情景」才可能持續下去。