比特幣跌至近一周低點 加密貨幣總市值失守1兆美元

受到美國聯準會即將升息前的緊張情緒，以及對加密貨幣行業更嚴格監管審查的打擊，比特幣 (BTC) 周二 (26 日) 跌至近一周低點。

據 coindesk 報價，截至台北時間 13:53，比特幣報 21166 美元，24 小時跌 3.45%， MVIS CryptoCompare 數字資產 100 指數下跌超過 4%，加密貨幣總市值失守 1 兆美元。

市值第二的以太幣 (ETH) 24 小時跌 6.4%，至 1429 美元，其餘山寨幣也普遍下挫，幣安幣 (BNB)、瑞波幣 (XRP) 24 小時跌幅在 3-4% 之間。

這次下跌打擊了比特幣持續反彈的希望，交易區間重新回到約 19000 美元至 22000 美元之間。聯準會周三預計升息 75 個基點，風險偏好總體不佳。

Fairlead Strategies 共同創辦人 Katie Stockton 表示，過去幾周比特幣價格轉趨穩定，一些人因此相信底部已經成形，「我們卻沒有那麼確信」。

另一方面，目前加密貨幣領域的監管審查愈趨嚴格。在加密貨幣市場崩盤和一些最大的加密貨幣貸方申請破產後，美國證券交易委員會 (SEC) 已加強措施。據報導，SEC 也在調查加密貨幣交易所 Coinbase ，是否不當允許某些數位資產上線。

受歡迎的加密市場分析師 Rekt Capital 認為，在這種情況下，市場可能會繼續波動。他表示，上周經歷了強勁的一周之後，加密貨幣市場看起來將出現小幅回調，一些山寨幣處於健康下跌，這可能是對先前阻力的關鍵重新測試，從而獲得新的支撐。

比特幣恐懼與貪婪指數周二跌至 26，低於前一天的 30。