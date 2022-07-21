比特幣跌破23000美元 特斯拉Q2賣掉75%持幣

在連續 8 天穩定上漲之後，比特幣 (BTC) 價格周四 (21 日) 回跌，失守 23000 美元。早前特斯拉 (TSLA-US) 發布財報，宣布以 9360 億美元的價格出售了 75% 的比特幣資產。

特斯拉公布此一訊息前，比特幣最高來到 24250 美元附近，但隨此利空消息發布，比特幣幾小時後跌破 23000 美元，隨後在 23000 美元附近震盪，截至台北時間 15:39，暫報 22968 美元，24 小時下跌 3.43%。

其他加密貨幣跌勢更猛，以太幣 (ETH) 下跌 5%，暫報 1491 美元，Cardano(ADA)、Solana(SOL) 跌幅均超過 9%。馬斯克宣稱並未賣出的狗狗幣，則下跌 3.84%，暫報 0.068955 美元。

加密貨幣報價 (圖表取自 investing.com)

先前，特斯拉在 2021 年 2 月初宣布，它已在其資產負債表上購買了 15 億美元的比特幣，以期接受加密貨幣作為其汽車的付款，但這項政策在當年 3 月公布之後，5 月就宣告暫停，馬斯克宣稱，他擔心這可能增加化石燃料的使用，以開採比特幣。

靠著本季大賣比特幣，也使特斯拉得以確保第二季自由現金流為正數，否則將是負 3 億美元。

比特幣恐懼與貪婪指數則持續上升，由昨天的 31 提高到 34，處「恐懼」範圍內。

據 coinmarketcap 數據，當前加密貨幣總市值約 1.05 兆美元，比特幣優勢指數約 43.6%，市場主導地位在過去幾日仍穩步上升。