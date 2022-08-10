壽險公會大位之爭白熱化 全球人壽陳慧遊盼給「專職理事長」機會

中華民國人壽保險商業同業公會理事長參選人暨全球人壽董事陳慧遊。（圖：全球人壽提供）　
中華民國人壽保險商業同業公會理事長參選人暨全球人壽董事陳慧遊。（圖：全球人壽提供）　

壽險公會理事長將於 8 月底選舉，選情也越來越白熱化，全球人壽董事陳慧遊今日表示，對於商總理事長許舒博的三點建言表達認同與感謝，強調許舒博的理念與他的參選理念不謀而合，陳慧遊更喊出，希望同業能夠給「專職理事長」一個機會。

關於壽險業投資問題，陳慧遊認為，社會擔心壽險業投資海外新興市場債的風險問題，其實是台灣低利金融環境所影響，否則業者沒理由同時承擔信用與匯率雙風險較高的新興市場舔血。趁著這次全球升息循環，不管是銀髮產業也好，臺灣次世代基礎建設也好，要設計出可以讓壽險得以投入的金融商品，讓這些高風險的金融投資可以回流台灣。這一方面能促進經濟發展腳步，又能降低金融系統風險的「一石二鳥」之計，這是若能當選公會理事長之後，首要推動之務。

對於業內大小壽險立場不同問題，陳慧遊則指出，替業者「能做的事情還很多」；認同許舒博「雖不能對所有會員公司都有利，但至少絕不會單獨傷害任何一家公司，這是一定要避免的」的原則；不管是大型壽險，抑或是中小與外資，行業發展要能「雨露均霑」，同時更要全方位的考慮同業一些在監理政策以外的需求。

有關許舒博提到公會理事長的服務性質，陳慧遊也表示，「理事長的功能在聚合同業的最大利益，並以此基礎與監理單位及社會溝通」；同業間或有業務的競爭，但面對環境的壓力絕對是「打虎還是親兄弟」。理事長只是公僕或者是桶箍，是服務者而不是指導者。

最終，陳慧遊表示，非常感謝全球人壽董事長彭騰德的支持，「願意把我捐出來服務同業」；「我的目標，是促進整體行業的精進與發展，而不是只對特定公司有好處」，希望同業能夠給「專職理事長」路線一個機會。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon