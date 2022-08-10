壽險公會大位之爭白熱化 全球人壽陳慧遊盼給「專職理事長」機會

壽險公會理事長將於 8 月底選舉，選情也越來越白熱化，全球人壽董事陳慧遊今日表示，對於商總理事長許舒博的三點建言表達認同與感謝，強調許舒博的理念與他的參選理念不謀而合，陳慧遊更喊出，希望同業能夠給「專職理事長」一個機會。

關於壽險業投資問題，陳慧遊認為，社會擔心壽險業投資海外新興市場債的風險問題，其實是台灣低利金融環境所影響，否則業者沒理由同時承擔信用與匯率雙風險較高的新興市場舔血。趁著這次全球升息循環，不管是銀髮產業也好，臺灣次世代基礎建設也好，要設計出可以讓壽險得以投入的金融商品，讓這些高風險的金融投資可以回流台灣。這一方面能促進經濟發展腳步，又能降低金融系統風險的「一石二鳥」之計，這是若能當選公會理事長之後，首要推動之務。

對於業內大小壽險立場不同問題，陳慧遊則指出，替業者「能做的事情還很多」；認同許舒博「雖不能對所有會員公司都有利，但至少絕不會單獨傷害任何一家公司，這是一定要避免的」的原則；不管是大型壽險，抑或是中小與外資，行業發展要能「雨露均霑」，同時更要全方位的考慮同業一些在監理政策以外的需求。

有關許舒博提到公會理事長的服務性質，陳慧遊也表示，「理事長的功能在聚合同業的最大利益，並以此基礎與監理單位及社會溝通」；同業間或有業務的競爭，但面對環境的壓力絕對是「打虎還是親兄弟」。理事長只是公僕或者是桶箍，是服務者而不是指導者。

最終，陳慧遊表示，非常感謝全球人壽董事長彭騰德的支持，「願意把我捐出來服務同業」；「我的目標，是促進整體行業的精進與發展，而不是只對特定公司有好處」，希望同業能夠給「專職理事長」路線一個機會。