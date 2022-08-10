〈焦點股〉玉晶光領漲 光學元件股活蹦亂跳

台股今 (10) 日開低震盪，電子權值股有壓，儘管股王大立光 (3008-TW) 熄火，但資金仍湧入光學族群，在玉晶光 (3406-TW) 領漲下，相關個股表現活蹦亂跳，車用鏡頭廠佳凌 (4976-TW) 及聯一光 (3441-TW) 直奔漲停，亞光 (3019-TW)、中揚光 (6668-TW) 等也都大漲逾半根停板。

玉晶光今天股價重返 400 元大關，一度勁揚近 6%，最高衝上 414 元。玉晶光 7 月營收達 19.46 億元，為歷年同月新高，也是近 9 個月來單月高點，月增 68.91%，年增 18.1%，前 7 月累計營收 82.1 億元，年增 21.49%。

其他光學元件股方面，佳凌今天股價強攻漲停，達 47.85 元，逼近半年線，為近 2 個月來高點；聯一光盤中也觸及漲停價，達 46.85 元，隨後漲停打開，截至午盤，成交量已超過 1.4 萬張；此外，亞光、今國光、中揚光、揚明光、新鉅科等多檔，也吸引買盤進駐，漲勢凌厲。

大立光今天受大盤摜壓影響，股價震盪走跌，一度跌至 2090 元，跌幅約 1%。受惠主要客戶開始針對年度旗艦新機零組件進行拉貨，大立光 7 月營收達 38.85 億元，創今年單月新高，月增 14.5%，年增 2.32%，累計前 7 月營收 236.93 億元，年減 7.92%，預估 8 月營收可望再較 7 月成長。

亞光擺脫第一季營運谷底，第二季受惠客戶需求回穩，稅後純益回升至 2.98 億元，季增 46.35%，每股純益 1 元，上半年 EPS 為 1.28 元，儘管通膨、升息變數多，使得電子產業旺季有壓，但亞光表示，將努力讓下半年優於上半年。