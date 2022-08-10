〈台股盤前〉費半挫跌拖累台指期跌百點 力拚守萬五關卡

繼輝達預告較差業績後，美光 9 日在下修財測，費半波動劇烈大跌 4.57%，拖累台指期夜盤下挫 105 點至 14911 點，再加上美國 CPI 數據公布前夕市場觀望情緒濃，台股今 (10) 日面臨壓力，力拚守住萬五關卡。

美股四大指數方面，道瓊工業指數下跌 0.18% 至 32774.41 點，那斯達克指數下跌 1.19% 至 12493.93 點，標普 500 指數下跌 0.42% 至 4122.47 點，費城半導體指數下跌 4.57% 至 2866.9 點。

市場消息方面，美光 (MU-US) 警告，由於總經因素和供應鏈緊張，本季 (至 8 月底) 營收恐不如其先前預測，恐在財測 68 到 76 億美元區間之下，導致股價下跌 3.74% 至每股 59.15 美元。

國內部分，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 拍板通過 3 項議案，其中包括今年第二季擬配息 2.75 元，維持前季配息水準，預計 12 月 15 日除息。

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 也釋出悲觀訊息，指出市場仍有許多資訊待釐清，市況非常難判斷，客戶持續觀望，不過，第四季需求可望回溫，但今年下半年營運恐不如上半年。

面板業持續面臨逆風，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 7 月營收出貨量持續下滑，友達單月營收失守 200 億元大關，達 174.3 億元，年減 47.7%，群創也年減 51.1%，下滑至 157.6 億元，雙雙回落至 2020 年初、逾 29 個月低點。

觀光業出現明顯復甦，華航 (2610-TW) 第二季財報稅後純益 4.2 億元，已連 4 季獲利，上半年稅後純益 34.92 億元，賺贏去年前三季。