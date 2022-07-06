華上生醫抗癌藥物原料藥 委託台耀生產加速進臨床

華上生醫 (7427-TW) 擴大與台耀 (4746-TW) 合作，繼旗下乳癌新藥西達本胺原料藥由台耀製造後，自主開發的新成分抗癌候選藥物 GNTbm-38，也委託台耀生產其原料藥，有望加速新藥進入臨床試驗。

華上生醫與台耀攜手合作，簽署新成分抗癌候選藥物 GNTbm-38 的委託生產合約，根據雙方合約，由台耀生產 GNTbm-38 原料藥，藉此加速 GNTbm-38 進行所有臨床前試驗，且能申請美國、中國與台灣的新藥臨床試驗許可 (IND)。

華上生醫開發的 GNTbm-38 為新一代免疫調控劑，屬於小分子口服抗癌藥物，具腫瘤微環境調控功能，同時能讓腫瘤有遺傳調控活性。該新藥主要活性除了腫瘤微環境調控外，也能抑制腫瘤微環境中的免疫抑制型細胞，並可應用在多種類型腫瘤。

GNTbm-38 已在去年 4 月完成申請 PCT 專利，從動物試驗數據顯示，無論在療效及安全性等各方面，均有一定表現。

事實上，華上生醫與台耀關係緊密，華上生醫開發的乳癌新藥西達本胺、商品名剋必達 Kepida，其原料藥就是由台耀製造、杏輝 (1734-TW) 生產錠劑，最後由授權夥伴吉泰藥品銷售。

剋必達已向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 申請新藥查驗登記 (NDA)，預計今年取得台灣藥證後，即可上市銷售；華上生醫依約可取得 40% 銷售分潤。