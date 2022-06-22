台耀針劑新廠查廠通過 今年拚小幅獲利

原料藥廠台耀 (4746-TW) 旗下針劑新廠蘆竹廠細胞毒性針劑產線，通過衛福部 GMP 併 GDP 評鑑，由於細胞毒性針劑產品單價較高，且開始接單生產，加上一般性針劑產線有望第三季啟動查廠，看好針劑新廠今年有望達到損益兩平或小幅獲利。

台耀針劑新廠蘆竹廠產線可分成一般性針劑、細胞毒性針劑以及小量充填產線，此次通過查廠的產線為細胞毒性針劑，包括特定毒性及危害物質的細胞毒類、無菌產品液體劑型的注射劑 (無菌製備 - 小容量)。

台耀表示，細胞毒性針劑去年 11 月初就進行查廠，目前該產線年產能約 2000-3000 萬劑，並已開始接單生產，此外，過去許多客戶待 GMP 審查通過後才會下單，效益有望逐步發酵。

另一產線一般性針劑則以蛋白質藥、疫苗相關產品為主，台耀指出，目前已有訂單上門，預計該產線第三季有望啟動查廠，以時程來看，最快有望 3 個月後即可通過審查。

台耀針劑新廠查廠陸續啟動、完成，目標今年有望損平或小幅獲利，並占整體營收比重約 1 成，再者，針劑新廠年產能最大達 1.3 億劑、挑戰全台最大針劑廠，未來營收有望逐步擴大。

台耀 5 月營收 2.39 億元，月減 16.96%、年減 4.79%；前 5 月營收 13.63 億元，年增 6.25%。