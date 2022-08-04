尚乘數科飆140倍後 李嘉誠旗下公司正洽談出售母公司的剩餘股權

億萬富豪李嘉誠旗下長江集團正洽談出售所持尚乘集團剩餘股權。尚乘集團是尚乘數科 (HKD-US) 的母公司，這家金融公司的股價在上市不到三周時間裡，狂漲逾 14000%。

長江集團周四 (4 日) 發布聲明表示，持有不到 4% 的尚乘集團權益，但並沒有直接持有尚乘數科的股權，也沒有任何業務往來。

聲明稱，長江集團是尚乘集團 2003 年的創始成員，儘管它在近十年前出售了大部分股份，但還留有部分股權。聲明補充說，長江目前在尚乘集團的董事會中沒有代表，也沒有參與其運營。

據報導，尚乘集團在 2014 年後，實際操盤人轉為投行出身的蔡志堅。蔡志堅 2014 年和 2015 年間在瑞銀工期間參與的兩項 IPO ，因存在利益衝突及資訊披露問題，遭香港證監會調查。今年 1 月香港證監會裁定蔡志堅存在違規行為。目前蔡志堅提出複核申請，但目前仍未結果。

尚乘數科近日因股價飆漲而引發關注，它在 7 月 15 日上市掛牌，是今年中概股在美最大 IPO，募集了 1.25 億美元。上市後的股價狂飆，已經使這家公司市值超過阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US) 等中概股。以金融公司對照，其市值超過美國銀行 (BAC-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和高盛 (GS-US)。

但實際上，這家公司截至 2021 年 4 月的年度收入僅為 2500 萬美元，讓分析師大呼當前股價不合理，公司本身也表示，不知道任何可能影響股價的「重大」事件。

值得注意的是，尚乘數科的總股本為 1.85 億美元，而流通股僅有 1600 萬股，流通股少加上低換手，是股價暴漲的原因。

引發關注後，這家公司股價周三暴跌 35%，至 1100 美元，但考慮到其發行價為 7.8 美元，這一漲勢仍讓市場難以置信。