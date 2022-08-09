長榮強化ESG布局 取得溫室氣體盤查雙認證

為落實 ESG 理念，貨櫃航商長榮 (2603-TW) 完成全球營運船隊、國內所屬辦公大樓和貨櫃集散場的溫室氣體盤查，並於 7 月下旬通過英國標準協會 (BSI) 查驗，本次除了取得國際標準組織 ISO14064-1:2018 證書外，並獲得溫室氣體盤查議定書 (GHG Protocol) 的認證。

因應氣候變遷衝擊和國際社會對永續議題的關注，各國政府相繼提出減碳目標，金管會也於 3 月啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求企業分階段揭露溫室氣體盤查資訊；其中，資本額 100 億元以上的上市櫃公司須於明 (2023) 年完成母公司盤查，2024 年取得第三方查證，另外，合併報表子公司的盤查和驗證則須分別於 2025、2027 年完成。

長榮表示，在碳盤查和碳足跡平台的規劃上，特別成立專責溫室氣體盤查推動小組，進行溫室氣體盤查和推動減碳相關作業，經嚴格盤查與驗證後，7 月已完成母公司各範疇和子公司營運船隊的溫室氣體盤查，並取得 ISO 14064-1:2018 和 GHG Protocol 雙認證，超前法規要求時程。

另一方面，長榮持續進行船隊汰舊換新，目前有 80% 營運的船舶船齡低於 10 年。

而為配合營運規劃，長榮投資的高雄港第七貨櫃中心預計明年中啟用後，將逐步取代現行第四和第五貨櫃中心分隔兩地的作業模式，屆時可有效降低二個碼頭之間轉運櫃的拖運需求和排碳量。

為落實永續航運的承諾，長榮已訂定具體的減碳目標，以 2008 年船隊二氧化碳排放數據為基準，規劃在 2030 年將平均每只 20 呎貨櫃運送每 1 公里的排放率減少 50%，較國際海事組織 (IMO) 要求航商降低 40% 的標準提高 10%，2050 年進一步減少至 70%，並在排放總量方面減少 50%。

展望未來，長榮強調，將持續落實各項環保措施、定期揭露溫室氣體盤查結果，並逐年檢視節能減碳成效，期在 2050 年前達成碳中和的目標，若未來航運科技和清潔動力能源研發出現突破性進展，也將致力於實現零碳排的營運願景。