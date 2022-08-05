〈長榮經營權〉長榮國際二次股東會 通過每股配息3.5元

由長榮弟弟派主導的長榮國際今 (5) 日召開第二次股東常會，儘管第一大法人股東張榮發基金會再次缺席，長榮國際表示，本次股東常會出席率達 48.13%，已超過 3 分之 1 股東出席，四項討論議案 (6 月 30 日第一次股東常會已做成假決議) 經出席股東表決，全數同意通過，其中，110 年度盈餘分配為每股現金股利 3.5 元。

長榮國際對於張榮發基金會的質疑發布聲明回應，110 年度盈餘分配現金股利每股 3.5 元，配發率與以往相當，而轉投資公司今年的股利收入，明年才可進行盈餘分配，與今年無關。

長榮國際指出，今年配發給張榮發基金會的現金股利金額逾 4 億元，完全符合該基金會歷年的工作經費，不致暴增暴減，至於公司目前的未分配盈餘，皆為前任經營團隊所累積留下且不分配給股東。

長榮國際認為，張榮發基金會持有長榮國際股份比例達 28.86%，應進入董事會監督各項經營業務進行，若能善加運用 2 席可當選的董監席次，每年約可收到約 200 萬元董監酬勞，將更有助於充實從事社會公益資金。

對於遭質疑購入長榮航股票，長榮國際回應，原有海運船務代理和資訊服務等主要生財業務，均已被前任董事會於 3 月全數移轉至長榮海運，未來長期獲利主要來源顯然要靠投資收益，陸續買進長榮航空股票，總投資成本約 28.74 億元，每股平均購買價格為 31.96 元，主要是看好後疫情時代航空業的發展。

而長榮國際也特別成立企劃室統籌評估規劃營運策略，內設投資部，尋求其他的投資機會。