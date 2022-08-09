〈原相法說〉Q3全產品線營收持續下滑 庫存去化時間估超過2季

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (9) 日召開法說會，財務長羅美煒表示，受全球大環境影響，原預期下半年業績可望回升，但現階段觀察第三季全產品線將再較上季下滑，整體營收估衰退，預期庫存去化至少需要 2 季以上時程。

羅美煒坦言，受戰爭、通膨等因素影響，6 月明顯感受消費市場降溫，客戶拉貨變得非常保守，遊戲機客戶也受缺料影響，目前預期滑鼠、遊戲機，以及其他產品線的穿戴式 OTS、心律感測和安防產品線業績都會衰退。

原相也公布 7 月營收達 4.48 億元，撇除今年 2 月因春節工作天數較少因素，7 月營收創 3 年多來新低，月減 7.38%，年減 46.45%，累計前 7 月營收 34.31 億元，年減 39.07%。

羅美煒預期，從目前客戶訂單來看，8、9 月將持續受大環境影響，整體需求仍疲軟，不排除營收會再低於 7 月，將持續密切觀察，且因本季產品組合較弱，毛利率也估低於上季，營運相對辛苦。

市場也關注庫存水位，羅美煒補充，第二季庫存週轉天數約 130 日，相較過往 70 天將近倍增，不排除提列備抵損失，不過，庫存多為銷售把握度高的產品，已積極控管，預期第三季庫存水位將進一步降低，目前看來問題不大。

至於價格，羅美煒認為，由於晶圓代工、封測成本尚未下降，會持續與客戶妥善溝通，整體價格仍屬穩定。

原相第二季營收 15.89 億元，季增 14.1%，年減 37.6%，毛利率 55.4%，季增 1.7 個百分點，年減 2.7 個百分點，營益率 12.1%，季增 7.3 個百分點，年減 13.9 個百分點，稅後純益 2.62 億元，季增 129.6%，年減 48.9%，每股稅後純益 1.85 元。

原相上半年營收 29.83 億元，年減 37.8%，毛利率 54.6%，年減 3.1 個百分點，營益率 8.7%，年減 14.7 個百分點，稅後純益 3.89 億元，年減 58.48%，每股稅後純益 2.75 元。