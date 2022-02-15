〈原相法說〉四因素干擾 去年Q4毛利率創近5年低 EPS 1.12元

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (15) 日召開法說會，並公布去年財報，去年第四季受四大因素影響，毛利率僅 53.7%，創近 5 年新低，獲利也驟減 6 成以上，每股稅後純益 1.12 元，全年來看，受惠其他產品線大幅成長，稅後純益 15.76 億元，創新高，年增 9.6%，每股稅後純益 11.32 元，仍賺一股本。

原相去年第四季營收 16.44 億元，季減 30.4%，年減 33.4%，毛利率 53.7%，季減與年減皆達 4.5 個百分點，營益率 10.6%，季減 12 個百分點，年減 15.7 個百分點，稅後純益 1.63 億元，季減 66.1%，年減 65%，每股稅後純益 1.12 元。

原相去年全年營收 88.01 億元，年增 8%，毛利率 57.1%，年減 0.8 個百分點，營益率 20.8%，年減 1.8 個百分點，稅後純益 15.76 億元，年增 9.6%，每股稅後純益 11.32 元。

原相去年第四季面臨長短料、晶圓產能吃緊、亞馬遜 (AMZN-US) 關閉中國賣家及部分產品出貨進入淡季影響，三大產品線業績均較上季下滑，整體營收下滑幅度大，毛利率也因產品組合變動影響、成本上升，僅達 53.7%，創近 5 年低。

整體獲利也因營收規模收斂、毛利率下滑影響，驟減 6 成以上，創下近 3 年新低；原相去年第四季營收仍以滑鼠為主，比重達 47%、季減 3 個百分點，遊戲機 16%，季增 2 個百分點，其他包括 OTS 等則約 37%，季增 1 個百分點。