〈原相法說〉Q1營收估季減1成 預期Q2回升 關注供應商染疫事件

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (15) 日召開法說會，財務長羅美煒表示，受長短料情況延續，部分客戶持續調整庫存、出貨進入淡季影響，營收估季減約 1 成，創近兩年半低點，但看好隨著客戶庫存調整告一段落，第二季營收可望回升。

另外，羅美煒指出，由於供應商傳出染疫事件，原相將密切觀察供應商生產情況。

展望全年，羅美煒認為，三大產品中，其他產品成長性佳，除了既有的 OTS(光學追蹤感測器)、TWS(真無線藍芽耳機)、安防感測外，今年電容式觸控、BLE 藍芽、其他感測等應用都會陸續看到業績貢獻。

滑鼠則隨著今年 PC/NB 市場穩健，原相也持續看好電競市場前景，業績估可維持穩定，期望進一步成長，遊戲機方面，儘管受缺料影響，但客戶銷售情況仍相當好。

近來汽車講求安全性，逐步導入影像感測產品，羅美煒表示，去年開始車用產品業績貢獻增加，預期今年將持續成長，看好長期發展，不過由於營收規模較小，比重仍有限。

針對首季，羅美煒預期，除了 OTS 外，其餘產品業績均較上季下滑，整體營收季減 1 成左右，月份來看，2 月受工作天數減少影響，將較 1 月減少，3 月開始可望逐步回升。

獲利方面，第一季受產品組合、成本上漲影響，毛利率約與上季相當、53%，營益率也隨著營收規模收斂、毛利率下滑，估較上季減少數個百分點。

至於庫存，原相第四季庫存周轉天數達 110 天，較前季增加，羅美煒強調，庫存水位屬短期現象，隨著第二季客戶、通路端庫存回復至健康水準，拉貨力道將回溫，屆時庫存週轉天數就會下降。