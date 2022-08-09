〈台股盤中〉權值股壓盤跌百點後多頭反攻 挑戰重回萬五

受美股晶片類股拖累，費半 8 日挫跌 1.6%，台積電 ADR 跌 2%，台股今 (9) 日台股也遇壓，台積電、聯發科等權值股早盤壓盤，指數一度跌逾百點，不過隨後多頭低接買盤進場，跌勢逐步收斂，挑戰重回萬五。

權值股今日普遍走跌，聯發科跌超過 2%，台積電跌逾 1%，台塑四寶釋出保守展望後今皆於平盤之下，不過，金融股表現強，兆豐金、玉山金漲 1% 以上，中信金、合庫金等也小漲。

高價股賣壓沉重，AES-KY 跌 4%，信驊、力旺、祥碩皆下跌 3% 以上，譜瑞、富邦媒跌近 1%，股王大立光維持平盤，旭隼則上漲超過 2%。

儘管今日大盤開低，盤面仍有個股表現強勁，其中網通廠訂單動能強，成資金簇擁族群，台揚漲停，智邦漲 7% 以上，神準漲近半根漲停，智易、建漢、中磊都上漲超過 1%。

另外，受惠金價每盎司重回 1800 美元，佳龍今日也亮燈漲停，金益鼎漲逾半根，其他漲停股包含台端、明揚、華祺、首利等，精剛、統一實、晶睿上漲超過 7%，泰博、群光等股上漲 6%。

展望後市，法人認為，本周三晚間美國將公布 7 月 CPI 年增率，市場預估隨著大宗原物料價格下跌，7 月通膨增幅可望放緩，若未持續走高，可望為市場建立底部，短期估將維持震盪格局。