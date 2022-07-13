〈陳俊聖開講〉半導體投資熱 產業長鞭效應正在發生嚴重恐動搖國本

宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (13) 日表示，產業已出現長鞭效應 (Bullwhip Effect)，現階段是「下冷、中溫、上熱」，觀察全球目前有高達 54 座 12 吋半導體晶圓廠正在新建，投資一座 12 吋晶圓廠需花費至少 1200 億元，屆時若整體產業反轉、產能利用率無法拉升，嚴重恐將動搖國本。

陳俊聖說，目前台灣、中國各有約 20 座 12 吋晶圓廠正在新建，其餘 14 座散布在世界各地，以一座 2000 人、月產能為 4 萬片的晶圓廠為例，投資金額約落在 1200 億元，進一步推算台灣近兩年晶圓廠新廠投資額就高達 2.4 兆元，相當驚人，一座廠就等於台灣一年重大建設投資預算。

陳俊聖直言，產業反轉很危險，若廠蓋下去後使用率上不來恐會「動搖國本」，且廠商蓋廠不會蓋到一半停下，考量設備合約、折舊等，勢必要蓋到一定程度，有小規模產出、使用率才能支應成本，這個投資金額一座廠也至少需要 900 億元。

陳俊聖解釋，台灣過去主要是做電子裝配的代工，投資額在幾億美元，但現在半導體投資動輒幾十億美元 (約新台幣幾十兆元)，與國家總預算相當，後續若沒有處理好影響將非常大，少則賠錢、大則動搖國本。

陳俊聖示警，產業正出現長鞭效應，直言半導體、設備廠等上游產業必須正視景氣反轉的問題，否則就會像「火車撞牆」，影響劇烈，且現在下游開始出現砍單、庫存調整，相關影響在庫存複合效應疊加下，對上游廠商的影響程度恐將難以估算。

依研調機構 IDC 統計，今年第二季全球個人電腦出貨下滑至 7130 萬台、年減 15.3%，全年來看也將較去年減少 8.2%，來到 3.21 億台。

面對產業上中下游狀況不同，陳俊聖指出，各家廠商的感受不同，以宏碁來說，雖然目前庫存仍偏高，但還有胃納量可以拉貨、降低成本，但從整體產業的觀點來看，下半年絕對是「賣得比買得多」，向中上游拉貨減緩幅度恐比終端衰退幅度大。