安力-KY 7月營收2.15億元創同期新高 看好兩大需求

專業散熱模組供應鏈安力 - KY(5223-TW) 今 (9) 日公布 7 月營收，達 2.15 億元，與 6 月相當，年增 19.73%，爲歷年同期新高，累計前 7 月營收 13.16 億元，年增 7.71%，7 月營收主要是獲伺服器、新能源車產業客戶需求增加推升。

安力 - KY 今年前 7 月營收也改寫同期新高，成長類別包括伺服器及家用遊戲機散熱零件，累計前 7 月伺服器及家用遊戲機營收約為 2.6 億元，占整體營收約 20%。

依 DIGITIMES Research 調查統計顯示，今年第二季全球伺服器出貨量達 4551 萬台，季增 3.3%、年增逾 10%。第三季估將季增逾 5％、上看 4800 萬台，年增約 7%。安力 - KY 引用 DIGITIMES Research 分析師說法指出，第三季將有來自上一季因封控及長短料遞延的訂單出貨加持外，需求面也因受惠北美雲端業者持續擴建資料中心基礎設施，及企業客戶因應數位轉型帶動，可望為全球伺服器挹注出貨動能。

安力 - KY 累計前 7 月車用營收約為 2700 萬元，營收比重約 2%。隨各國積極推動新能源車、制定燃油車退場政策等，不論是傳統車廠或是新創車廠，都積極發展電動車產品，未來將成主要營收貢獻之一。

安力 - KY 自 2021 年開始積極布局中國車用光學雷達關鍵零組件，隨著中國新能源車產業高速成長，車用布局可望逐年增加。