阿里巴巴雙重主要上市申請已獲香港聯交所確認 預估年底前生效

阿里巴巴港交所周一（8 日）晚間公告稱，自願轉換為於香港聯交所雙重主要上市，且雙重主要上市申請已獲香港聯交所確認。阿里巴巴預估，主要轉換生效日期將於 2022 年底前生效。

相關流程完成後，阿里巴巴將成為以美國存托股份在紐約證交所，同時以普通股在香港聯交所雙重主要上市的公司。屆時在美國掛牌的存託股與在香港上市的普通股可以互相轉換，投資人可繼續選擇以其中一種形式持有阿里巴巴股份。

阿里巴巴 (BABA-US) 周一美股開盤後小幅下挫，截稿前下跌 1.32%，每股暫報 91.34 美元。

(圖：阿里巴巴)

阿里巴巴雙重主要上市將引其他中概股效仿

對於主要業務在中國的中概股來說，香港市場雙重主要上市的優勢明顯，正成為當前的主流回歸方式。港交所資料顯示，目前已經有 9 家中概股公司在美股和港股進行雙重主要上市，包括百濟神州 (BGNE-US)、小鵬汽車 (XPEV-US)、理想汽車 (LI-US)。嗶哩嗶哩 (BILI-US) 已經獲得港交所確認，預計在今年 10 月份完成在港主要上市。

分析人士指出，對港交所而言，阿里巴巴這種規模的新經濟企業選擇兩地雙重上市而不是簡單二次上市，也會形成一種導向性效應。

目前，除了阿里巴巴，還有京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US)、網易 (NTES-US)、蔚來汽車 (NIO-US)、中通快遞 (ZTO-US)、微博 (WB-US) 等 14 家中概股公司在香港二次上市，這些企業都有可能會效仿阿里巴巴從二次上市轉為雙重主要上市。

雙重主要上市 vs. 二次上市

雙重主要上市是指同一公司在兩地證券交易所掛牌上市，兩地擁有同等的上市地位，假若在其中一個上市地退市，也不會影響到另一個上市地的上市地位。兩地掛牌的股票並非同一批股票，無法跨市場流通，股票行情相對獨立。

二次上市是指公司在兩地上市相同類型的股票，通過國際託管行和證券經紀商，實現股份跨市場流通。雙重主要上市將使公司有可能被納入滬港通計畫，而通過二次發行上市的公司則無法。