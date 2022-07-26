〈陸港盤後〉阿里巴巴轉雙重上市 恒生科技指數大漲

中國 A 股三大指數周二（26 日）收盤齊揚，恒生科技指數也大漲逾 1%，原因是阿里巴巴 (09988-HK) 申請在香港、紐約雙重主要上市，預料國際投資人將加碼買進阿里巴巴股票。

證券時報報導，滬指周二收盤漲 0.83% 至 3,277.44 點，深成指漲 0.95% 至 12,408.56 點，創業板指漲 0.31% 至 2,713.46 點。兩市成交額合計人民幣（下同）8,341 億元，「北向資金」淨流入 72.57 億元。

地產、旅遊、飯店餐飲類股大幅走高，石油、燃氣、軟體、煤炭、汽車、建築、釀酒、銀行等族群均齊漲，鋰礦、數位貨幣等類股表現活躍。

香港恒生指數收盤勁揚 1.67%，恒生科技指數勁漲 1.37%，阿里巴巴股價驟漲近 5%。

阿里巴巴周二發布公告，董事會已授權管理層向港交所提交申請，擬將香港新增為雙重主要上市地，在港交所完成審核程序後，阿里巴巴將在香港與紐約雙重主要上市。

阿里巴巴表示，目前在港交所是「第二上市」，擬將香港新增為雙重主要上市地，預定年底前完成相關流程。阿里巴巴在美國掛牌的存托股與在香港上市的普通股可互相轉換，投資人可擇一持有阿里巴巴股票。

目前中概股回港上市的主要方式為「二次上市」和「雙重上市」，前者上市豁免規則較多，審核周期較短，後者門檻相對較高，且必須遵守兩地不同監管規則。

此舉能讓阿里巴巴將美國下市風險降至最低，能在香港市場融資，擴大股東基礎。

阿里巴巴完成雙重主要上市後，將降低美股下市風險，將帶動國際投資人加碼敲進阿里巴巴股票，且阿里巴巴也將因此符合「港股通」資格，為中國投資人直接投資阿里巴巴創造更多便利。

天風證券說，雙重主要上市可納入「港股通」，預料未來中概股回港選擇雙重主要上市的比率會提高，且目前已完成「二次上市」的公司，可能會主動轉換為雙重上市。

中國與香港股市地產股大漲的原因，是路透報導，知情人士透露，中國將設立一個房地產基金，助建商解決債務危機，規模最高 3,000 億元（約新台幣 1.3 兆元）。

消息人士說，這筆資金將用於購買「爛尾樓」，並完成建設，再將房屋出租給個人，作為政府推動出租房屋的一環。