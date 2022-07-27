阿里巴巴申請香港、紐約雙重上市 中概股新趨勢

中國電商巨擘阿里巴巴 (09988-HK) 申請在香港、紐約雙重主要上市，在中概股在美環境日趨複雜之際，阿里巴巴此一決定，凸顯中概股新趨勢。

阿里巴巴周二（26 日）表示，董事會已授權管理層向香港聯交所提交申請，把香港新增為主要上市地。在聯交所完成審核程序後，阿里巴巴將在聯交所主板與紐約證交所兩地雙重主要上市。

雙重主要上市路徑

香港在 2018 年推動交易制度改革後，愈來愈多中國科技公司選擇在美國和香港兩地上市，但在交易機制設計上，大多以美國為主要上市地，在香港多採「二次上市」模式。

不過，雙重主要上市逐漸取代「二次上市」，成為中概股回港主流模式。知乎 (02390-HK) 、貝殼 (02423-HK) 、小鵬 (09868-HK) 、理想 (02015-HK) 等九檔中概股均已在美國和香港雙重主要上市。

雙重上市是在兩地發行不同類型的股票，審核標準嚴格，可能產生價差。「二次上市」是在兩地發行相同類型股票，審查較寬鬆，但不具「港股通」資格。

雙重上市具港股通資格

若企業以「第二上市」路徑在香港掛牌，無法被納入「港股通」交易名單。儘管中國投資人熟悉這些中概股，仍無法直接透過「港股通」進行投資。

因此，若阿里巴巴轉為雙重主要上市，就能吸納「港股通」資金，進而提振股價。

浙江大學國際聯合商學院數位經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林認為，中概股是過去 20 年全球資本市場最具成長力的股票，這些股票和中國經濟紅利掛鉤，受到全球投資人追捧。正因如此，這些中概股赴港上市，不是消耗港股存量流動性，反而可能會為港股帶來增量。

以阿里巴巴為代表的新經濟企業選擇雙重主要上市，預料將對全球投資人產生示範效應，從而吸引更多優質標的進入港股。

中概股突圍

自去年 12 月美國證管會（SEC）通過《外國公司問責法案》（HFCAA）實施規則以來，愈來愈多中概股面臨低市值困境。

中信建投的研究報告顯示，去年 2 月至今年 3 月期間，逾 280 多檔中概股的總市值，從 2.8 兆美元大幅縮水至 1.4 兆美元，眾多業績卓越的中概股，面臨價值被低估窘境。

若阿里巴巴實現雙重主要上市，就能把美國下市風險降至最低。「二次上市」的要求雖較簡單，但若企業被迫在主上市地下市，二次上市地交易的股票也面臨下市清算危機。