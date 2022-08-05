〈長榮經營權〉拒出席長榮國際股東會 張榮發基金會發四個理由聲明

長榮國際今 (5) 日召開股東會，最大股東張榮發基金會仍不出席，並提出 4 個理由，包含長榮國際變更股利政策有損股東權益、違背已故總裁張榮發成立基金會宗旨、對於 IPO 等重大事件規劃倉促，以及長榮國際部分股東的股東表決權行使尚有爭議，並回函主管機關教育部說明。

本次長榮國際股東會是 6 月 30 日股東會的續行會議，將針對上次做成假決議盈餘分配等議案再次討論。

對於盈餘分配，張榮發基金會指出，經詳細審閱長榮國際 110 年度年報，目前帳上累計未分配盈餘已高達 249 億元，且尚未加計轉投資公司如長榮海運、長榮航空、長榮鋼鐵、長榮國際儲運和中再保等今年配發股利收益，預估有約 50 億元股利進帳。

張榮發基金會直指，由於長榮國際僅擬分配現金股利每股 3.5 元，與原本可領取每股股利差額達 24 元，將導致基金會股利減少金額共約 27 億元，可用以挹注公益事業資金大幅縮減。

同時，近來長榮國際在不到 2 個月期間，砸 30 億元於公開市場收購長榮航空股票，且仍持續加碼，不論長榮國際現行公司治理理念為何，此作為已明顯傷害基金會的股東權益。

張榮發基金會譴責，長榮國際現任經營團隊汲汲營營為爭奪長榮航空經營權私利，不惜犧牲公益。

其次，張榮發基金會為張榮發總裁秉持企業家回饋社會理念而設立，選擇不出席股東會後，竟接到來自長榮國際要求教育部監督本基金會未出席股東會檢舉函。

第三，張榮發基金會提到，長榮國際以規劃進行 IPO 為由，提出需經過特別決議的增設獨立董事案，在開會通知和議事手冊均未提出任何關於 IPO 的具體時程規劃、財務分析或股價展望，難認有利於基金會，欠缺增設獨立董事必要性，若基金會貿然出席，反而可能使該議案達到特別決議的出席門檻。

第四，張榮發基金會指出，張榮發慈善基金會董事長合法性爭議仍然存在，因此仍決定不出席。