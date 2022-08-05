散裝航運市況熱 正德上半年賺贏去年全年 EPS 2.47元

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (5) 日公布第二季財報，單季稅後純益 2.13 億元，季減 16.18%、年增 191.22%，每股純益(EPS)1.12 元，獲利創單季次高紀錄，僅次於第一季；累計上半年，正德稅後純益 4.67 億元，年增 366.26%，已賺贏去年全年，每股純益 2.47 元。

正德指出，受惠於去年第二季起運價持續上漲，換約後，合約價大幅攀升，使上半年營運動能熱絡。

正德第二季合併營收 4.01 億元，季增 7.85%，年增 35.82%，營業毛利 2.15 億元，季增 11.1%，年增 124.1%，毛利率 53.57%，營業利益 1.92 億元，季增 14.6%，年增 145.64%，營益率 47.91%，稅後純益 2.13 億元，季減 16.18%，年增 191.22%，每股純益 1.12 元。

而正德上半年合併營收 7.72 億元，年增 57.9%，營業毛利 4.08 億元，年增 194.51%，毛利率 52.82%，年增 24.5 個百分點，營業利益 3.59 億元，年增 250.11%，營益率 46.55%，年增 25.56 個百分點，稅後純益 4.67 億元，年增 366.26%，每股純益 2.47 元，已賺贏去年全年。

展望後市，正德認為，市場變化快速，有諸多不確定因素包括各國政治角力，俄烏戰事變化、工會法規問題、節能減碳議題、中國刺激經濟方案後續效應及港口的設施等，並不容易判斷。

所幸，散裝市場第三季末即將迎接傳統旺季，旗下中小型船運輸大宗物資以煤炭、穀物、各類礦物和水泥為主，隨著中國解封後復工、各國擴大基礎建設帶動原物料需求，預料需求面將會逐步改善。

而就長期來看，環保法規日益嚴格，加上未來散裝船新增運力不多，預料自 2023 年起，全球散裝船的平均船速很可能變慢、且船舶拆除量增加，有利供需結構維持健康水平。

正德持續拓展船隊中，於去年訂購 6 艘 4 萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪 (Handy/40,000DWT)，預計明年第一季起陸續加入營運。

同時，正德趁著二手船市場熱絡，持續汰舊換新，於上半年度出售 2 艘船舶，目前總船隊數來到 14 艘，將繼續擴充自有船隊的長期策略。