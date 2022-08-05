〈中磊法說〉下半年月營收60億元起跳 無畏經濟逆風明年續成長

網通大廠中磊 (5388-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長王煒表示，訂單能見度已達明年第一季，下半年營收逐季增溫，月營收可望在 60 億元水準之上，儘管需求端有通膨、升息因素略有放緩，但公司直攻電信商策略奏效，持續取得市占率，明年將保持成長。

王煒表示，長短料現象已緩解，出貨狀況正在好轉，訂單滿足率已向 9 成靠攏，7 月營收 60 億元，下半年月營收可望在此水準以上，毛利率也同樣維持目前水準。

市場憂近期經濟景氣因素是否影響中磊後市，王煒坦言，通膨、升息確實影響終端消費，客戶訂單有調整，但公司持續取得各產品市占，明年該拿的訂單都已掌握，即使客戶有訂單調整，材料準備不會因此有變化。

王煒表示，寬頻是各國基礎建設，目前幾個領域仍維持強勁成長，5G、光纖持續建置，政府補貼、企業投資進度仍進行中沒有停止跡象，中磊將可持續成長，反倒庫存較需保守關注。

中磊第二季存貨 179.55 億元，季增 6.4%、年增 50.17%，王煒坦言，去年底迄今庫存的確高漲，對營運是隱憂，不過，目前庫存已達高點，不會再提升，預計出貨加速下，下半年將逐步消化、存貨週轉天數也會下降。

王煒指出，中磊採取直攻電信商策略後，庫存結構有所不同，目前 40% 來自為供應營運商備的庫存，只要客戶持續從海上拉貨進庫，庫存就能轉成營收，加上長短料狀況趨緩，庫存也可望改善。

中磊也持續擴充產能，王煒表示，已投資 1000 萬美元在菲律賓建立第三座廠，預計菲律賓新廠 9 月開出，新廠還有 2 萬平方公尺擴產空間，未來最大可再擴充一倍產能。目前中磊菲律賓產能約占 40%、中國 45%、台灣 10%、印度 5%；銷售地區中，美洲占 55%、歐洲 25%、亞洲等其他地區為 25%，美洲主要由菲律賓、台灣廠出貨。

近期地緣政治也成市場關注焦點，王煒表示，發生危機機率不大，中磊也看到機會，地緣政治將持續推動在地化生產，中磊加上軟硬體技術、整合能力與危機處理能力，將能從中受惠。